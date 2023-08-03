BIST 7.222
DOLAR 26,96
EURO 29,58
ALTIN 1.678,58
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarının Türk Silahlı Kuvvetleri ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

"Ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Alınan kararlarla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Yüksek Askerî Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
Trabzonspor'a sakat oyuncusundan sevindirici haber
Trabzonspor'a sakat oyuncusundan sevindirici haber
TSK'da ilk defa kadın general ataması yapıldı
TSK'da ilk defa kadın general ataması yapıldı
Üvey abisini kuşuna dizmişti! Acımasız üvey kardeş yakalandı
Üvey abisini kuşuna dizmişti! Acımasız üvey kardeş yakalandı
Beşiktaş'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti!
Beşiktaş'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti!
Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak!
Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak!
Yunanistan-Mısır yakınlaşması! Miçotakis, Sisi ile görüştü!
Yunanistan-Mısır yakınlaşması! Miçotakis, Sisi ile görüştü!
Muş'ta terörden arındırılan 7 köye 33 milyon yatırım!
Muş'ta terörden arındırılan 7 köye 33 milyon yatırım!
Başkentte feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
Başkentte feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 2-3 Ağustos alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 2-3 Ağustos alış-satış rakamları
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi!
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi!
Adıyaman kent merkezi için imar planı hazırlandı
Adıyaman kent merkezi için imar planı hazırlandı