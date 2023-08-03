BIST 7.222
DOLAR 26,96
EURO 29,57
ALTIN 1.679,15
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'a sakat oyuncusundan sevindirici haber

Trabzonspor'a sakat oyuncusundan sevindirici haber

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına basına açık yapılan idmanla devam etti. AEK maçında aldığı darbeye bağlı burnundan kırık oluşan Filip Benkovic takıma dönerek çalışmalara başladı.

Abone ol

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına basına açık yapılan idmanla devam etti. AEK maçında aldığı darbeye bağlı burnundan kırık oluşan Filip Benkovic takıma dönerek çalışmalara başladı.

Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 10.00’da teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan idman basına açık olarak gerçekleşti.

BURNU KIRILAN BENKOVİC ANTRENMANA KATILDI

Adale ağrısı yaşayan ve AEK ile oynanan hazırlık maçında yer almayan Umut Bozok bugün takıma katıldı. AEK maçında burnu kırılan ve ameliyat olan Benkovic de, günler sonra idmana çıkarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sol arka adalesinde kas spazmı yaşayan Denswil, üst adalesinde kas spazmı yaşayan Hüseyin, bel ağrısı süren Siopis, sol dizinde sakatlık bulunan Fernandez, ameliyat olan Orsic ve izinli olan Hakan Yeşil katılmadı. Bordo mavililer sabah idmanında ısınma, ayak tenisi ve penaltı çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın TFF 2’nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon ile saat 17.00’de Yavuz Selim Tesisleri’nde hazırlık maçı yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
TSK'da ilk defa kadın general ataması yapıldı
TSK'da ilk defa kadın general ataması yapıldı
Üvey abisini kuşuna dizmişti! Acımasız üvey kardeş yakalandı
Üvey abisini kuşuna dizmişti! Acımasız üvey kardeş yakalandı
Beşiktaş'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti!
Beşiktaş'ta silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti!
Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak!
Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak!
Yunanistan-Mısır yakınlaşması! Miçotakis, Sisi ile görüştü!
Yunanistan-Mısır yakınlaşması! Miçotakis, Sisi ile görüştü!
Muş'ta terörden arındırılan 7 köye 33 milyon yatırım!
Muş'ta terörden arındırılan 7 köye 33 milyon yatırım!
Başkentte feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
Başkentte feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 2-3 Ağustos alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 2-3 Ağustos alış-satış rakamları
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi!
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi!
Adıyaman kent merkezi için imar planı hazırlandı
Adıyaman kent merkezi için imar planı hazırlandı
Serinlemek için su kanalına giren gençlerin eğlencesi kötü bitti! 3 gençten biri kanalda kayboldu
Serinlemek için su kanalına giren gençlerin eğlencesi kötü bitti! 3 gençten biri kanalda kayboldu
Bisiklet yarışlarının kalbi Sakarya’da atacak
Bisiklet yarışlarının kalbi Sakarya’da atacak