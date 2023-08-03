BIST 7.232
DOLAR 26,96
EURO 29,54
ALTIN 1.678,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Serinlemek için su kanalına giren gençlerin eğlencesi kötü bitti! 3 gençten biri kanalda kayboldu

Serinlemek için su kanalına giren gençlerin eğlencesi kötü bitti! 3 gençten biri kanalda kayboldu

Osmaniye'de sıcaklardan bunalan üç arkadaş serinlemek için Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına girdi. 3 gençten 1'i su kanalında kayboldu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Kesmeburun köyünde sulama kanalına giren Suriyeli 3 genç akıntıya kapıldı. Gençlerden biri kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ikisi sürüklenmeye devam etti.

Bu sırada akıntıya kapılan gençlerden biri, çevredeki köylüler tarafından suya ip atılarak kurtarıldı, diğeri gözden kayboldu. Vatandaşlarca kurtarılan genç, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akıntıya kapılarak kaybolan ve isminin Muhammed Musullu (22) olduğu öğrenilen gence ulaşmak için Osmaniye Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıçların çalışması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Turizm sektöründe BDDK şoku!
Turizm sektöründe BDDK şoku!
Dilencinin elindeki poşetten 13 bin 630 lira çıktı!
Dilencinin elindeki poşetten 13 bin 630 lira çıktı!
Altın piyasasında son durum! En düşük ve en yüksek ne kadar oldu?
Altın piyasasında son durum! En düşük ve en yüksek ne kadar oldu?
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı!
Atatürk dizisi neden iptal edildi, yayınlanmayacak mı, nereden izlenir?
Atatürk dizisi neden iptal edildi, yayınlanmayacak mı, nereden izlenir?
Kocaeli'de 29 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
Kocaeli'de 29 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
İtalya Başbakanı Meloni, rock yıldızına dava açtı
İtalya Başbakanı Meloni, rock yıldızına dava açtı
Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıya devam edecek!
Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıya devam edecek!
Lübnan'daki liman patlamasında hiç kimse suçlu bulunmadı!
Lübnan'daki liman patlamasında hiç kimse suçlu bulunmadı!
Çin, "Fıngyün-3" meteoroloji uydusunu fırlattı!
Çin, "Fıngyün-3" meteoroloji uydusunu fırlattı!
ABD Başkanı Biden'dan Nijer Cumhurbaşkan için serbest bırakılma çağrısı!
ABD Başkanı Biden'dan Nijer Cumhurbaşkan için serbest bırakılma çağrısı!
Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayının alışveriş trendlerini açıkladı
Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayının alışveriş trendlerini açıkladı