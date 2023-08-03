Yerli içeriklerini kaldırma kararı alan Disney Plus, daha önce yayınlayacağını duyurduğu Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Atatürk dizisini iptal etti. Platformun, skandal kararı Ermeni lobisinin baskısıyla aldığı iddia edilirken, dizi hakkında yeni açıklamalar geldi. Peki Atatürk dizisi neden iptal edildi, yayınlanmayacak mı, nereden izlenir?

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Yerli içeriklerini kaldırma kararı alan Disney Plus, daha önce yayınlayacağını duyurduğu Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Atatürk dizisini iptal etti. Platformun, skandal kararı Ermeni lobisinin baskısıyla aldığı iddia edilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın Ermeni lobilerine karşı diplomatik hamleler yapmak için harekete geçti. Öte yandan bir Ermeni haber sayfası ise "Disney'in Atatürk dizisini iptal etme kararı aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" paylaşımı yaptı.

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Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yayına başlayan Disney Plus platformu Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisini duyurmuş ve 2023 yılı içerisinde yayınlanacağını açıklamıştı. Platform geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldırmıştı. Disney Plus gelen tepkiler üzerine ise Atatürk dizisini yayınlayacağını duyurmuştu. Ancak seyirciyle buluşmaya hazırlanan diziyle ilgili tepki çeken bir karar alındı. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili Dışişleri Bakan Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın konuya dahil oldu.

Disney Plus'ta yayınlanmayacak

Dizinin Disney Plus'ta yayınlanmayacağı, Fox TV ekranlarında ve ardından ise sinemada seyirciyle buluşacağı ortaya çıktı. Disney'in ise skandal kararı Ermeni lobisinin baskılarıyla aldığı iddia edildi.

İptal kararının ardından ise Twitter'daki bir Ermeni haber sayfası tepki çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Disney+'ın Atatürk dizisini iptal etme kararı aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 29 Ekim 2023'te yayınlanması planlanan altı bölümlük bir dizi olan yayını duyurmasına ve Emma Wattson'ın kadrosu dahil 8 Milyon Dolar harcadığı bildirilmesine rağmen, platform akıllıca onu yayınlamamayı seçti. Yapımcılığını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen Disney Plus'ın üstlendiği dizi, şimdi sinema filmine dönüştürülerek 3 Kasım'da sadece Türk sinemalarında gösterilecek. Dizinin platformdaki yayınını iptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.