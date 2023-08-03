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İtalya Başbakanı Meloni, rock yıldızına dava açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İtalya Başbakanı Meloni, rock yıldızına dava açtı

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni'nin İngiliz rock müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'ya hakaret davası açtığı bildirildi.

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BBC'nin haberine göre, Meloni, kendisine "ırkçı ve faşist" diyen Placebo'nun solisti Molko'ya hakaret davası açtı.

Torino kenti yakınlarındaki Stupinigi'deki bir müzik festivali çerçevesinde 11 Temmuz'da verdiği konserde solist Molko, sahneden Başbakan Meloni'ye "faşist ve ırkçı" demişti.

Olayın ardından, 51 yaşındaki solist Molko hakkında Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca devlet kurumlarını aşağılamaktan ve Başbakan'a hakaret etmekten soruşturma açılmıştı.

Molko'nın suçlu bulunması durumunda 1000 ila 5 bin avro para cezası alabileceği kaydediliyor.

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