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Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısı: 3 kişinin tutuklanması istendi! Tarık Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı

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Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısı: 3 kişinin tutuklanması istendi! Tarık Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı

ESENYURT'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Tarık Ö'nün ifadesine ulaşıldı. Öte yandan adliye önünde hareketlilik yaşandı. 2 şahıs gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısı: 3 kişinin tutuklanması istendi! Tarık Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısı: 3 kişinin tutuklanması istendi! Tarık Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

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Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısı: 3 kişinin tutuklanması istendi! Tarık Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından olay günü tekel bayisindeki kavgaya karışan şüpheliler Azat Ö, Tarık Ö. ve Servet Ö, "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

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Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısı: 3 kişinin tutuklanması istendi! Tarık Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı

Olayın ardından kaçan şüphelilere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin ise savcılık sorguları sürüyor.

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