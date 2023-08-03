Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısı: 3 kişinin tutuklanması istendi! Tarık Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı
ESENYURT'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Tarık Ö'nün ifadesine ulaşıldı. Öte yandan adliye önünde hareketlilik yaşandı. 2 şahıs gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...
Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından olay günü tekel bayisindeki kavgaya karışan şüpheliler Azat Ö, Tarık Ö. ve Servet Ö, "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Olayın ardından kaçan şüphelilere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin ise savcılık sorguları sürüyor.