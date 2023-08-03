Disney Plus'tan 'Atatürk dizisi nerede yayınlanacak, nereden izlenir?

Disney Plus, Atatürk dizisine yönelik almış olduğu iptal kararı sonrası büyük tepki topladı. Türkiye'deki tepkiler üzerine kararını hızla değiştiren dijital platform diziyi film olarak televizyon ekranlarından yayınlayacağını ilan etti.

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Disney Plus platformu daha önce yayınlayacağını duyurduğu, Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Atatürk dizisini iptal etmişti. Alınan iptal kararı Türkiye'de büyük bir gündem olmuş ve birçok kişi tarafından tepki çekmişti.

29 Ekim'de yayınlanması planlanan dizinin film olarak televizyon ve sinemalarda gösterileceği duyuruldu. Söz konusu açıklama, The Walt Disney Company'den geldi.

Yerli içeriklerini kaldırma kararı alan Disney Plus, daha önce yayınlayacağını duyurduğu 'Atatürk' dizisini iptal etmiş ve platformun skandal kararına Ermeni lobisinin baskısının neden olduğu iddia edilmişti. Tepki çeken iptal kararına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da dahil olmuştu. The Walt Disney Company'den ise yeni bir açıklama geldi.

Şirketten yeni açıklama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 29 Ekim'de yayınlanması planlanan Disney Plus yapımı "Atatürk" dizisi, 22 Aralık'tan itibaren FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacak.

Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şunları kaydetti:

"Atatürk içeriğimizi Cumhuriyet'imizin 100. yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk televizyon özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, Atatürk'ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız."

Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk'ü ekim ayından itibaren FOX'ta televizyon özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve televizyonun yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

"Atatürk" yapımının güncellenen yayın takvimine göre, "29 Ekim 1. film televizyon özel versiyon FOX ekranlarında, 3 Kasım'da 1. film, 22 Aralık 2. film sinemalarda, 2024 yazı her iki film FOX ekranlarında" olacak.