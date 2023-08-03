Antalya'da dev kaçakçılık operasyonu! 375 kilo tütün, 520 bin makaron ele geçirildi

Antalya Kepez'de jandarma ekiplerince yapılan kaçak sigara operasyonunda 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Abone ol

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde 2 şüphelinin ikametlerinde sigara imal ederek satış yaptıklarını belirledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 375 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 520 bin adet boş makaron, 33 bin 500 adet tütün doldurulmuş makaron ve 12 bin adet ambalaj ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.