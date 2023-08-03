Hayvancılara kötü haber! Şap hastalığı sebebiyle hayvan hareketleri yasaklandı

Konya'da bir hayvanda görülen şap hastalığı korkuttu. Üç ilçeye bağlı bazı dış mahallelerde hayvan hareketliliğinin yasaklandığı bildirildi.

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Konya Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptığı açıklamada, ilçede görülen şap hastalığı dolayısıyla bir takım tedbirlerin alındığını belirterek, “Koruma ve gözetim bölgesinde olan Hüyük ilçesi Çamlıca, Başlamış, Burunsuz, İmrenler, Köşk ve Selki mahallelerinde, Beyşehir ilçesi Karaali ve Gökçekuyu mahallelerinde, Ilgın ilçesi Gökbudak ve Dığrık mahallelerinde hayvan hareketliliği yasaklanmıştır. İdari ve fenni tedbirler uygulanacak olup, vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmaları rica olunur” ifadelerine yer verdi.