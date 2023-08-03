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2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin ilk yarışma jürisi belli oldu

2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin ilk yarışma jürisi belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 2. kez düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin ilk yarışma jürisi belirlendi.

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Konuya ilişkin festival ekibinden yapılan açıklamaya göre, festival bu yıl Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonu ile 26-29 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası CGI Ödülü Yarışması'nda eserleri bu yıl sanatçı Balkan Karışman, yönetmen ve sanatçı Mert Kızılay, uzun metraj film projelerinde imzası bulunan Zeynel Doğuş Özel, dijital sanatçı Ecem Dilan Köse, görsel efekt sanatçısı Kerem Kurdoğlu, yönetmen Onur Şentürk ve teknik yönetmen Cenk Cevdet Kilar değerlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Yönetmeni Atilla Erkmen, görsel efektlerin film, animasyon ve VR/AR teknolojilerinde etkili olduğunu belirterek, dünya endüstrileri arasında da kalitesinin giderek arttığını kaydetti.

Erkmen, "Giyilebilir teknolojilerin ve metaversenin günlük hayatımıza giderek yaygınlaşması ile değişecek olan deneyim alışkanlığımız bizi görsel efektlerle daha da iç içe sokacak. Ülkemizde de gerek dijital sanat alanında gerekse sinema ve reklam sektörlerinde görsel efektlerin kullanıldığı dünya çapında işler görüyoruz ve bu alanda çalışan sanatçıların sayısı da giderek artıyor." ifadelerini kullandı.a

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