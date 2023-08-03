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Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türk-Rus ilişkilerinde olumsuz arka plan yaratma girişimleri beyhude

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türk-Rus ilişkilerinde olumsuz arka plan yaratma girişimleri beyhude

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, Türkiye-Rusya ilişkilerinde olumsuz arka plan yaratma girişimlerinin beyhude olduğunu belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapması beklenen ziyaret ve tahıl anlaşmasının akıbeti ışığında basında Türk-Rus ilişkileri hakkında yapılan dezenformasyona Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi.

Sputnik'e konuşan Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, basında Türk-Rus ilişkilerinde olumsuz bir arka plan oluşturma girişimleri olduğunun altını çizerek "Bunlar beyhude, zira iki ülkenin liderleri arasında güvene dayalı ilişkiler var ve sürekli iletişim halindeler" dedi.

Türk yetkili, Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ikili ilişkilerde önemli bir yere sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı görüşmenin kesin yerini ve zamanlamasını belirleme konusunda anlaştıklarını belirtmişti.

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