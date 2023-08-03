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Kızlarıyla boğulma tehlikesi geçiren babadan acı haber!

Kızlarıyla boğulma tehlikesi geçiren babadan acı haber!

Sinop'ta eşi ve iki kızı ile birlikte denize giren bir kişi eşi ve iki kızı ile birlikte boğulma tehlikesi geçirerek sahilde baygın halde bulunan 45 yaşındaki Şaban Cimbe, hayatını kaybetti.

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Sinop’ta 31 Temmuz Pazartesi günü Heyamola mevkii sahilinde boğulma tehlikesi geçiren ve sahilde baygın halde bulunan 4 kişilik aileden kötü haber geldi. Eşi, kızları Büşra ve Gamze ile birlikte deniz kenarında vatandaşlar tarafından baygın halde bulunan Cinbe ailesine ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından bulundukları sahilde yapılmıştı.

Ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan ve yaşam mücadelesi veren aile fertlerinden inşaat ustası baba Şaban Cimbe (45) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtaramadı. Şaban Cinbe'nin ölümü büyük üzüntüye neden olurken, diğer aile fertlerinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

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