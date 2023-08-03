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Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak sözler: Tarafların tümü anlaşırsa...

Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak sözler: Tarafların tümü anlaşırsa...

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'deki tüm tarafların kabul etmesi durumunda geçici genel başkan olmayı kabul edebileceğini söyledi.

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Seçim yenilsinin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun devam kararı aldığı CHP'de gözler İmamoğlu'nun kararına çevrildi.

Önceki gün Beylikdüzü'nde CHP'li eski genel başkanlar ile değişim yemeğinde buluşan İmamoğlu'nun masasında bulunan Murat Karayalçın'dan tartışılacak bir açıklama geldi. 

İmamoğlu'a "İBB adayı ol" önerisi

TV100'de Farklı Açılar programına konuk olan Karayalçın, Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. Karayalçın, şunları söyledi:

"20 il başkanımızın yaptığı toplantı hakkında bilgim yok. Ben uzunca bir süredir çıktığım televizyon programlarında İmamoğlu'nun İBB Başkan adayı olması gerektiğini seslendiriyorum. Bunu bir kader kilitlenmesi olarak nitelendiriyorum. İmamoğlu, İBB Başkan adayı olmak zorundadır ifadesini kullanıyorum. Önceki günde Ekrem Bey'e 'ben sizin ağabeyinizim, kusura bakma benim düşüncem İBB Başkan adayı olmanız, gönül koyma' dedim. Kemal Bey'in de kader kilitlenmesi içinde olduğu kanısındayım; Ekrem Bey'in aday gösterilmesi konusunda. Parti genel merkezimiz Ekrem Bey'i aday göstermek zorunda, Ekrem Bey de aday olmak zorunda. Dediklerimi tebessümle karşıladı. Bu görüşümde ısrarlıyım. Hiçbir seçim garanti değil, hazırlık yapmak gerekiyor.

"Tarafların tümü anlaşırsa evet derim"

'Ağabey' formülünün doğru olduğu kanısında değilim. Bu tür bir düzenleme bizim tüzüğümüze de siyasetimize de terstir. Tarafların tümü anlaşırsa evet derim. Ben kıdemli bir partiliyim, içinde bulunduğumuz durumun aşılması için bireysel olarak görüşlerimi proje metni haline getirdim. Tüzüğümüz parti hukukudur, 100 yıllık partiyiz. Parti hukukunda ne öngörülüyorsa o yapılır. 

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