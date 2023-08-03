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Yaşlılık maaşı kaç para oldu 2023 ağustos ayı 65 yaş maaş ödemesi ne zaman?

Yaşlılık maaşı kaç para oldu 2023 ağustos ayı 65 yaş maaş ödemesi ne zaman?

Son enflasyon zammı sonrası yaşlılık maaşı yani 65 yaş maaşı da değişti. Ağustos ayının başlamasıyla 65 yaş aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2023 yaşlılık maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki 65 yaş aylığı ne kadar? İşte 2023 yaşlılık maaşı ücreti

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Ağustos ayının başlaması ile birlikte 65 yaş maaşı diğer adıyla yaşlılık maaşı kaç para ödenecek merak edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaşını aşmış herhangi bir kurumdan emeklilik elde etmemiş olan yurttaşlara bağladığı yaşlılık maaşı yani bir diğer adıyla 65 yaş aylığı 2023 ücretlerinde artışa gidildi.

Yaşanan artışın ardından yurttaşlar 65 yaş aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2023 yaşlılık maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki 65 yaş aylığı ne kadar? İşte 2023 yaşlılık maaşı ücreti...

65 yaş aylığı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası 65 yaş aylığında da ödeme miktarında artışa gidildiğini açıkladı. 65 yaş aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye çıkarıldı.

2023 yaşlılık maaşı ücreti 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ve herhangi bir yerden emekliliği bulunmayan 65 yaş üzerindeki yurttaşlara ödenen sosyal yardım 2023 yaşlılık maaşı ücreti Temmuz ayından itibaren 2.348 liradır. 

65 yaş aylığı, yaşlılık maaşı şartları nedir?

65 yaş aylığı yani halk arasında yaşlılık maaşı olarak bilinen ödemeyi alabilmek için başvuruda bulunacak yurttaşların aşağıdaki şartları tamamlaması gerekmektedir:

65 yaşını doldurmuş olan,
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan zamlı 65 yaş aylığı, 15 Ağustos tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına geçeceği öğrenildi.

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