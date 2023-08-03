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Telefonu baba yerine küçük kardeş açtı, banyodaki manzarayı gözleriyle gördüler

Telefonu baba yerine küçük kardeş açtı, banyodaki manzarayı gözleriyle gördüler

DENİZLİ'de babalarına ulaşamayan çocuklar, görüntülü aradıkları babalarına ait telefonu küçük kardeşlerinin açmasıyla kahroldu. Babalarının banyoda hareketsiz yattığını gören çocukların ihbarı üzerine eve gelen ekipler baba Ahmet Günenç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ikinci eşinden olan 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir apartmanın 3. katında ikamet eden tekstilci Ahmet Günenç'den (47) geceden beri alamayan çocukları, ısrarla onu aramaya devam etti.

Son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu açan küçük kardeşleri, babasının banyoda yattığını belirterek, telefonla birlikte banyoya gitti.

Babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören çocukların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açarak içeriye giren ekipler, Ahmet Günenç'in bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hayatını kaybeden Günenç'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

İlk eşinden 2 ve ikinci eşinden ise 1 çocuğu olan Ahmet Günenç'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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