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Tıp fakültesi öğrencisi Enes nerede? 13 gündür haber yok

Tıp fakültesi öğrencisi Enes nerede? 13 gündür haber yok

Kayseri'de 13 gündür kayıp olan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'i (24) arama çalışmaları devam ediyor.

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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti. Ardından öğrenci belgesini yenilemek için eğitim gördüğü fakülteye giden Tekin bir daha dönmedi.

Tekin'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Yaklaşık 60 kişiden oluşan ekip Tekin'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Tekin'in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde aramalarını sürdürüyor.

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