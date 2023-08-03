Hikmet Çetin 'değişim' yemeğinde Ekrem İmamoğlu'na ne söylediklerini açıkladı

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışmalarının baş aktörü olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geçtiğimiz günlerde yemek yiyen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski SHP ve CHP liderleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen'le geçen akşam Beylikdüzü'nde yemek yemişti.

Konuyu köşesine taşıyan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Hikmet Çetin ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı:

Ne konuştunuz?

Yerel seçime odaklandık. İstanbul çok önemli… HDP (destek verecek gibi) görünmüyor, İyi Parti de yok. Mutlaka kazanılması gerektiğini söyledim. Hepimiz o görüşü söyledik.

Bir şey dedi mi?

Hayır.

Tavsiyeniz olur mu?

İstanbul'u mutlaka kazanması lazım.

Önceliği buraya vermeli.

Evet. İkisi beraber olmuyor.

Kurultayda ne olur?

Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor.

Koşullar bu şekilde devam ederse sonuç ne olur?

Çok zor bir seçim olur. Örgüte moral vermek lazım. Örgütü ayağa kaldıracak politika lazım.

Anladığım kadarıyla değişimi savunuyorsunuz.

Tabii, değişim mutlaka olması lazım.

Seçim sonuçları hakkındaki görüşünüz ne?

Kimse mutlu değil. Kazanılabilir bir seçimdi. Ama kaybedildi.

39 milletvekili verilmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Yanlış. Örgüt moralsiz girdi seçime.

Ümit Özdağ'la anlaşmaya ne diyorsunuz?

Altılı Masa'nın haberi yok, parti yönetiminin haberi yok. Gizli yapılması çok büyük bir hata. Doğruysa İçişleri Bakanlığı ve MİT veriliyor. Nasıl verilir bu ya? Nasıl yapılır bu?

İki bakanlık daha var.

Allah Allah… Neyine veriyor peki bunu?

Seçimi kazanma karşılığında.

Ne kadar oyu vardı ki?

Altılı Masa'nın katkısı oldu mu?

Çok katkısı olduğunu sanmıyorum: Aslında Kürt oylarında 28 Mayıs'ta sandık başına gitmeyenler oldu. Durup dururken oraya (Özdağ'la yedi maddelik mutabakat) kayyumu koydular. Vatandaş kayyum kelimesini duyunca irkildi. Özdağ'a fazla güven duymuşlar.

İmamoğlu'nun değişim çağrısına nasıl bakıyorsunuz?

Dünyanın hiçbir yerinde statüko seçim kazanmaz. Yok öyle bir şey. Mutlaka değişim gerekiyor. Obama, ‘Değişim” dedi, kazandı. Statükoyla seçim alınamaz.

Kılıçdaroğlu, yüzde 48'i başarı görüyor. Sizce öyle mi?

Kazanılmayan seçim başarılı olamaz. Ben 1957'den beri seçim izleyen bir kişiyim. Hiçbir dönemde muhalefet bu kadar olumlu ortamı bulamazdı. Hiçbir kurum ayakta değil. Yargı bitmiş. Cumhuriyet kazanımları yok edilmiş. Her şey perişan olmuşken bu ortamda kazanılamayan bir seçimi başarı göremem.

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