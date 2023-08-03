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Asla ihmal edilmemeli! Anne sütü bebeklerin ilk aşısıdır!

Asla ihmal edilmemeli! Anne sütü bebeklerin ilk aşısıdır!

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün ve emzirmenin öneminden bahseden uzmanlar, “Emzirme, bebeklerin ilk aşısıdır ve onları birçok yaygın çocukluk hastalığına karşı korur” dedi.

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Tüm dünyada emzirme ve anne sütü ile ilgili farkındalık çalışmaları için 1-7 Ağustos Emzirme Haftası boyunca etkinlikler düzenlenmektedir.

Emzirme haftası ile ilgili olarak tüm sağlık kuruluşlarının çalışmalar ve eğitimleri de sürüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları ise konu ile ilgili bilgilendirmede bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Amaç; geleceğimiz olan çocuklarımızın, kendileri için en ideal besin olan anne sütü ile beslenmelerini sağlayarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır. Anne sütü, bebeklere ihtiyacı olan tüm besin ögelerini tek başına 6 ay boyunca sağlar. Sindirimi kolaydır ve anne sütü ile beslenen bebeklerin başka bir ek besine veya suya ihtiyaçları yoktur. Doğumu izleyen ilk 18 aylık dönemde bebeğin beslenme tarzı çocuğun daha sonraki fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından çok büyük önem taşır diyen Dr. Küçük, “Bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal beslenme yöntemi emzirmedir. Emzirme aynı zamanda çocuğun ilk aşısı sayılmaktadır; anne sütünden bebeğin sistemine önemli antikorlar geçer ve hastalıklara karşı direncini yükseltir. Çocukların daha zeki olmasını sağlar, annenin de meme ve rahim kanseri riskini azaltır. Her bebek için en iyi, en doğal ve en taze besin. Her zaman, temiz ve mikropsuz. Daima hazır ve bedava. Özel harcama gerektirmez. Tamamıyla ve kolaylıkla sindirilir. İshal, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Bebeklerin daha zeki olmasını sağlar. Bebekle anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar. Emzirme, annenin sağlığını korur, meme ve rahim kanseri olma riskini azaltır.”

“Anne sütünün yetmediği bebek yok”

Anne sütü hormonlarının beyin tarafından salgılandığını bu yüzden “sütüm yetmiyor” kaygısı ile süt miktarının azalmasına sebep olunmaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, “Her annenin sütü, bebeği için yeterlidir. Sütü yetmiyor diye değil ya emzirme süresi ile ilgili bir sıkıntı ya emzirme sıklığı ile ilgili ya da yanlış emzirme durumu yaşanıyordur. Bu yüzden mutlaka bir uzman desteği alınabilir. Hiçbir anne sütünün bebeği için yeterli olmama gibi bir durum yok. Fakat anne sütü hormonları beyinden salgılanıyor. Anne benim sütüm yetmiyor psikolojisine girince süt miktarı azalabiliyor. O yüzden bu süreçte annenin özgüvenini kazanmak önemli. Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi elzemdir” ifadelerini kullandı.

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