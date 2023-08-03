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İstanbul Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu!

İSTANBUL'un ESENYURT ilçesinde 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu.

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Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'taki 5 katlı binanın üst katında oturan gece bekçisi Cin'e yakınları telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine Cin'in evine giderek kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca çilingir çağırdı. Eve giren yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, Cin'in Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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