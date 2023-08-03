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BİLSEM sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? 3. sınıf BİLSEM sonuç sorgulama

BİLSEM sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? 3. sınıf BİLSEM sonuç sorgulama

MEB tarafından özel yetenekli öğrencileri belirlemem ve onları devlet destekli okutmak için yapılan BİLSEM sınav sonuçları için bugün kritik gün, BİLSEM sonuçları bugün MEB sayfasında açıklanacak. 1. 2. 3. sınıf öğrencilerinin girdiği BİLSEM sonuç ekranı saat 16.00' da açıklanacak. BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir?

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BİLSEM sınav başvurusu nasıl yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. 

Hangi sınıf öğrencilerine yapılır: Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

Kazanan öğrenciler nasıl eğitim verilir?

  Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde; 

Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi;) İletişim Becerileri, Grupla Çalışma Teknikleri,Öğrenme Yöntemleri, Problem Çözme Teknikleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yabancı Dil,Bilgisayar, Sosyal Etkinlikler, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme  Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

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