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Giresun'da eşini öldürüp intihar etti! Televizyon programı detayı dikkat çekti! 1 hafta önce...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Giresun'da eşini öldürüp intihar etti! Televizyon programı detayı dikkat çekti! 1 hafta önce...

GİRESUN'da 85 yaşındaki bir kişi, 86 yaşındaki eşini av tüfeği ile öldürdü. Aynı tüfekle de hayatına son veren yaşlı adam ve eşi olay yerinde yaşamını yitirdi. Öte yandan yaşlı çiftin, 2018 yılında bir televizyon programına konuk olduğu öğrenildi.

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Olay, Hacıhasan köyünde meydana geldi. 90 yaşındaki Ali Sağlık henüz belirlenemeyen nedenle 86 yaşındaki eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Yaşlı çift, silah seslerini duyup evlerine gelen akrabaları tarafından kanlar içinde buldu.

Durum jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çiftin hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaşanan olayla ilgili Alucra Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan Ali Sağlık’ın Kore Gazisi olduğu öğrenildi.

Televizyon programına konuk olmuşlar

Ali ve Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor.

Meğer bir hafta önce tüm mal varlığını...

Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, Ali Sağlık'ın bütün mal varlığını yaklaşık bir hafta önce devlete bağışladığı öne sürüldü.

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