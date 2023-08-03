YAŞ toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta toplanacak? YAŞ'a kimler katılıyor isim listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. Yarınki YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Peki, YAŞ Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de belirlenmesi bekleniyor. İşte, Yüksek Askeri Şura toplantısı tarihi.

YAŞ toplantısı ne zaman saat kaçta?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 3 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Toplantının öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

YAŞ toplantısı kimler katılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağustos ayının ilk haftasında yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.