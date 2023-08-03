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Davutoğlu'nun Akşener'den kaç milletvekili istediği ortaya çıktı Ahat Andican ilk kez açıkladı

Davutoğlu'nun Akşener'den kaç milletvekili istediği ortaya çıktı Ahat Andican ilk kez açıkladı

Ahmet Davutoğlu'nun Meral Akşener'e yaptığı ittifak teklifiye ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Eski Devlet Bakanı Ahat Andican, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 40'ın üzerinde milletvekili talep ettiğini açıkladı.

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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, Eski Devlet Bakanı Ahat Andican, Gazeteci Gürkan Hacır, Kübra Par’la Farklı Açılar programına konuk oldu.

Seçim sonrası kurucuları arasında olduğu İYİ Parti'den istifa eden eski Devlet Bakanı Ahat Andican, Davutoğlu'nun İYİ Parti'ye ittifak teklifi götürmesiyle ilgili konuştu.

Davutoğlu'nun "CHP son tercihimdi" çıkışı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun seçimlerle ilgili “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben” sözleri programda masaya yatırıldı.

40'ın üstünde milletvekili istedi

Andican, Davutoğlu’nun Akşener’den 40’ın üzerinde milletvekili istediğini belirterek “Sayın Davutoğlu, böyle bir taleple geldi. İstediği rakam çok yüksekti. 40’ın üzerinde milletvekili istedi. İki parti bir araya gelirse 100’ün üzerinde milletvekili çıkaracağı bir bakışla geldi. O dönemde parti zaten herhangi bir grupla seçime gitmemek şeklinde bir anlayışa sahipti.” İfadelerini kullandı.

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