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BM: Sudan'da 6 milyondan fazla insan açlıktan bir adım uzakta

BM: Sudan'da 6 milyondan fazla insan açlıktan bir adım uzakta

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 6 milyondan fazla insanın açlıktan sadece "bir adım uzakta olduğu" konusunda uyarıda bulundu.

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BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin, Sudan'da ordu ile HDK arasında 15 Nisan'dan bu yana devam çatışmalar yüzünden, ülkede açlık ve yerinden edilmelerle ilgili durumun "kontrolden çıktığı" konusundaki uyarısını paylaştı.

"Sudan'da 6 milyondan fazla insan, nüfusun yaklaşık yüzde 13'ü artık açlıktan bir adım uzakta." diyen Haq, ülke genelinde 20 milyondan fazla insanın "yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya" kaldığını, bunun nedeninin çatışma, ekonomik gerileme ve kitlesel yerinden edilme olduğunu belirtti.

Farhan Haq, Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, Sudan'daki şiddet nedeniyle sadece bir hafta içinde 334 binden fazla insanın yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Haq, 855 binden fazla Sudanlının da ülkedeki şiddet nedeniyle komşu ülkelere kaçtığını kaydetti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

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