İngiliz bakan: Sığınmacıların barındırılacağı gemi ölüm tuzağı değil

İngiltere'nin Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Bakanı Grant Shapps, itfaiyecilerin, yangın güvenliği endişeleri nedeniyle sığınmacıların yerleştirileceği gemiyi "potansiyel ölüm tuzağı" olarak nitelemesine karşı çıktı.

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Bakan Shapps, İngiltere'nin 500 erkek sığınmacıyı barındırmayı planladığı gemiyle ilgili itfaiyecilerin yangın çıkışları ve olası kapasite aşımıyla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Gemiye ilişkin yeni güvenlik kontrolleri nedeniyle sığınmacıların yerleştirilmesinin ertelendiğini aktaran Shapps, geminin güvenli olmadığına yönelik eleştirileri reddetti.

Shapps, "(Gemi) Kesinlikle ölüm tuzağı olmayacak. Bu gemi daha önce Almanya tarafından göçmenleri barındırmak için kullanıldı. Kesinlikle güvenli olmaması için hiçbir neden yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümetin sığınmacıları gemide barındırma politikası acımasız ve yıkıcı"

İngiltere'de İtfaiyeciler Sendikası (FBU), geminin kapasite sorunu ve yangın çıkışlarına erişimi konusunda İngiltere İçişleri Bakanlığına yazı yazmayı planladığını açıklamıştı.

FBU'nun Genel Sekreter Yardımcısı Ben Selby, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Tek profesyonel ses olarak itfaiyeciler, Bibby Stockholm'ün 'potansiyel ölüm tuzağı' olduğuna inanıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sendika, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da hükümetin sığınmacıları gemide barındırma politikasının acımasız ve yıkıcı olduğunu belirterek, "Nereden olursa olsun herkesin güvenli konutta yaşama hakkı var. İtfaiyecilerin profesyonel sesi olarak bu konuda sessiz kalmayacağız" ifadesini kullanmıştı.

Yangın endişesi nedeniyle göçmen gemisine gelişler ikinci kez ertelenmişti

İngiltere'de 500 erkek sığınmacının konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisine taşınacak 50 kişilik ilk grubun gelişi 31 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.

İngiliz medyası, 50 erkek göçmenin gemiye getirilişi Dorset ve Whiltshire İtfaiyesi'nin prosedürüne takıldığını belirtmişti.

İtfaiyenin gemide koridorların dar olduğu, geminin limana yanaşık kısmında yalnızca iki yangın çıkışı bulunduğu, yeterli can yeleği olmadığı ve kalabalık olacağı endişelerinin ardından göçmenlerin gelişi ilk olarak 25 Temmuz'da ertelenmişti.

500 kişinin yerleştirilmesi planlanıyor

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

Halihazırda göçmenleri otellerde ağırlayan İngiltere, yüksek maliyet nedeniyle göçmenleri taşıma kararı aldığını açıklarken Bibby Stockholm de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Dorset bölgesinin Weymouth kentindeki Portland Limanı'na 18 Temmuz'da yanaşan Bibby Stockholm'ün tamamı erkek 500 göçmeni ağırlaması planlanıyor. İki kişilik odalarda kalacak göçmenlerin gemiye taşınmasının 18 ay içinde yapılması hedefleniyor.

Hükümet, gemide barındırılacak kişilerin, yalnızca İngiltere'ye yasa dışı yollardan giren 18 ila 65 yaşındaki yetişkin erkeklerden oluşacağını açıklamıştı.

Ülke genelindeki otellerde kalan göçmenlerin İngiltere'deki vergi mükelleflerine günde yaklaşık 6 milyon sterline mal olduğu belirten hükümet, 2 binden fazla mülteciyi ise Lincolnshire ve Essex'teki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşımayı planlıyor.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunuyor.