BIST 7.259
DOLAR 26,96
EURO 29,52
ALTIN 1.677,72
HABER /  MEDYA

RTÜK spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapacak

RTÜK spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldığını duyurdu.

Abone ol

RTÜK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda, centilmenlik çerçevesinde insanları bütünleştirmesi gereken futbol müsabakalarının zaman zaman ayrışmalara ve istenmeyen olaylara sebep olabildiği belirtildi.

Özellikle maçlar sonrası radyo ve televizyonlarda yapılan eleştiri sınırlarını aşan yorum ve müdahalelerin toplumun yanlış yönlendirilmesi gibi "tehlikeli sonuçlara" ulaşabildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldı. Spor programı olmaktan çıkıp zaman zaman toplumu infiale sürükleyen hakem eleştiri programlarına dönüşen yayınların, olması gerektiği gibi keyifle izlenen yapımlar olması için çaba sarf eden Üst Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temasa geçti."

TFF heyeti RTÜK'ü ziyaret etti

Duyuruya göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyetin bugün RTÜK'e gerçekleştirdiği ziyarette spor programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, spordaki şiddet olaylarının ve bunların medya yansımalarının titizlikle takip edildiğini belirtti.

TFF Başkanı Büyükekşi ise takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediği, belli bir seviyede olması gereken spor programlarında iftira ve dedikoduyla yapılan haksız yorumların ciddi bir sorun olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi toplumda gerginlik oluşturan reyting amaçlı yayınlardan kaçınılması gerektiğini işaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamsi Sinop'taki tezgahlarda yerini aldı
Hamsi Sinop'taki tezgahlarda yerini aldı
Ukrayna: Rusya, Tuna Nehri limanlarına saldırdı
Ukrayna: Rusya, Tuna Nehri limanlarına saldırdı
Tevfik Göksu: İmamoğlu bu şehre 4 yıl kaybettirdi!
Tevfik Göksu: İmamoğlu bu şehre 4 yıl kaybettirdi!
Necmettin Batırel'den ürküten tahmin: Benzin ve motorin litresi 44 TL'ye yükselecek
Necmettin Batırel'den ürküten tahmin: Benzin ve motorin litresi 44 TL'ye yükselecek
Güney Kore vatandaşlarına Nijer'den ayrılmaları tavsiyesinde bulundu
Güney Kore vatandaşlarına Nijer'den ayrılmaları tavsiyesinde bulundu
Zonguldak'ta feci kaza! Kargo aracının çarptığı yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.
Zonguldak'ta feci kaza! Kargo aracının çarptığı yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.
Sivas'ta beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Sivas'ta beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Nevşehir'de yurda illegal giriş yapan yabancı uyruklular sınır dışı edildi
Nevşehir'de yurda illegal giriş yapan yabancı uyruklular sınır dışı edildi
Konya'da damat dehşeti! Sürekli adres değiştirip...
Konya'da damat dehşeti! Sürekli adres değiştirip...
İngiltere'de kasımda cezaevi kapasitesinin dolacak!
İngiltere'de kasımda cezaevi kapasitesinin dolacak!
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Mahmut Tanal'dan Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu
Mahmut Tanal'dan Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu