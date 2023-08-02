Zonguldak'ta feci kaza! Kargo aracının çarptığı yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.
Zonguldak'ta geri manevra yapan kargo aracının çarptığı 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.Abone ol
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak'ta Tayfun A'nın (32) kullandığı 34 AJD 643 plakalı kargo aracı geri manevra sırasında yabancı uyruklu 6 yaşındaki C.H.H'ye çarptı.
Çocuğun aracın altında kaldığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık personelince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.