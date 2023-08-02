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Trabzon'da küçük çocuğun göğsüne isabet eden yorgun mermiyi ateşleyen kişi bulundu

Trabzon'da küçük çocuğun göğsüne isabet eden yorgun mermiyi ateşleyen kişi bulundu

Trabzon'da geçtiğimiz ay yorgunun merminin göğsüne isabet etmesi ile ağır yaralanan 9 yaşındaki Alperen'i yaralayan mermiyi ateşleyen kişi bulundu.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde 29 Temmuz tarihinde annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz (9) yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ameliyatla kurşunun çıkarılması sonrası hayati tehlikeyi atlatan Alperen taburcu edildi.

Minik Alperen’i yaralayan yorgun mermiyi ateşleyen failin bulunması için çalışma başlatan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı. Küçük çocuğun göğsünden çıkartılan mermi de soruşturma kapsamında balistik incelemeye alındı.

Yapılan balistik incelemede merminin Trabzon’da görev yapan H.Ş. (32) isimli bekçinin silahından ateşlendiği belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.Ş., açığa alınarak mahkemeye sevk edildi.

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