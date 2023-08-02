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Erzurum'da çakmak gazı faciası: 2 arkadaş hastanelik oldu

Erzurum'da çakmak gazı faciası: 2 arkadaş hastanelik oldu

ERZURUM'da, bulundukları otomobilde biri çakmağına gaz doldururken, diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş meydana gelen patlamada alevler içinde kaldı. Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanık teşhisiyle hastaneye sevk edilen arkadaşların tedavileri sürüyor.

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Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi.

Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.

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