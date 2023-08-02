Tel örgülü önlem ayıları durduramadı: Korumaya çalıştığı arıları telef oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde arı ve kovanlarını ayılardan korumak için önlem alan vatandaşın tedbirleri yetersiz kaldı. Tel örgüyü aşarak içeri giren ayılar ikinci kez arıları telef etti.

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören köyünde Satılmış Göksu’ya ait bahçeye giren ayılar, 6 adet kovanı parçalayarak yüzlerce arıyı telef etmişti.

Yaşanan olayın ardından tel örgü ile kovanlarını korumaya alan Göksu’nun tedbirleri ayıları durduramadı. Tel örgüleri aşarak kovanlara ulaşan ayılar 1 adet kovanı parçaladı.

Yaşanan olay ile ilgili konuşan Enes Göksu, “Geçtiğimiz ay, başımıza gelen olayı tekrar yaşadık. Cezaevi gibi etrafını kapatmamıza rağmen bir daha ayı kovanlarımıza saldırdı. Allah’tan bu sefer 6’sını değil 1 tanesini telef etmiş” dedi.