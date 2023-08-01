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2023-2024 MEB okul takvim bu yıl okullar ne zaman açılacak?

2023-2024 MEB okul takvim bu yıl okullar ne zaman açılacak?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatili sürecinde okulların açılacağı tarihi de merak ediyor. Bu noktada özellikle de Temmuz ayına gelinmesiyle en çok merak edilen konu "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorusu oldu. Hal böyleyken ise gözler MEB 2023-2024 Eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte Bakanlık tarafından belirlenen o tarih!

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Okulların ne zaman açılacağı, okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. MEB tarafından duyurulan tarihlerin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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