AÖL sınav sonuçları açıklanıyor 2023 AÖL sınav sonuç nereden bakılır?

Çevrimiçi AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavları 28 Temmuz Cuma günü başladı.Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları; 9 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak yapılacak.

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AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavları devam ederken sonuçlara yönelik araştırmalar da hız kazandı. Takvime göre, AÖL çevrimiçi sınavları 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra sonuçların 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler.

Her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.