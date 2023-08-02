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Sivas'ın nazar boncuğu deniliyor Sivas valisi doğal akvaryuma dalış yaptı

Sivas'ın nazar boncuğu deniliyor Sivas valisi doğal akvaryuma dalış yaptı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesinde bulunan su altındaki flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü'nde irtifa dalışı yaptı.

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Valilikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, bozkırın nazar boncuğu, Sivas'ın eşsiz güzellikteki turkuaz renkli gölünde keyifli bir dalış yaptığını belirterek, "Tüm dalışseverleri, soğuk su dalışı ve yüksek irtifa dalışı için bu tecrübeyi tatmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Dipten kaynaklarla besleniyor

Kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, dipten kaynaklarla besleniyor ve derinliği 15 metreyi buluyor.

Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği doğal akvaryumu andıran gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.

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