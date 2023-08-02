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Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! İşte e-Devlet kullanıcı sayısı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! İşte e-Devlet kullanıcı sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısının, günden güne artış gösterdiğini belirterek, "2023'ün haziran ayı itibarıyla e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi." ifadesini kullandı.

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Hızlı hizmet imkanıyla vatandaşlara 7/24 hizmet verebilen e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısının, günden güne artış gösterdiğini kaydeden Uraloğlu, "2023'ün haziran ayı itibarıyla e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi. Geçen yılın 6. ayında kullanıcı sayımız 59 milyon 589 bin 845 kişiydi. E-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısında yüzde 6,3'lük artış gerçekleşti."değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kullanıcıların 30 milyon 12 bin 473'ünün kadınlardan, 33 milyon 317 bin 717'sinin erkeklerden oluştuğuna dikkati çekerek, e-Devlet Kapısı'nda hizmet sayısının ise 7 bin 169'a ulaştığını ifade etti.

E-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "Geliştirilen mobil uygulama ile de hizmetlere erişim her yerden mümkün hale geldi. e-Devlet ile hizmetlere erişimin kolaylaşması, vatandaşlarımızın bilgiye çabuk ulaşmasını, kırtasiye masraflarının azalmasını, yönetimde şeffaflığı ve saydamlığı, zaman ve maliyette de tasarrufu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yaklaşık 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette ise e-Devlet Kapısı memnuniyet oranının yüzde 95,3'e ulaştığını belirtti.

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