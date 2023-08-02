Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Emniyet Müdürü hayatı, görev yerleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Kadir Yırtar merak konusu oldu. Peki Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli? Kadir Yırtar önceki görevleri neydi? Kadir Yırtar evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Kadir Yırtar merak konusu oldu. Peki Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli? Kadir Yırtar önceki görevleri neydi? Kadir Yırtar evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

Kadir Yırtar kimdir?

Kadir Yırtar, 1969 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1989 yılında girdiği Polis Akademisi'nden 1993 yılında mezun oldu. Sırasıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda, TC Frankfurt Başkonsolosluğu'nda Ataşe olarak, EGM Koruma Dairesi Başkanlığı'nda, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmıştır. Kadir Yırtar, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atandı.