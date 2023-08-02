BIST 7.259
DOLAR 26,96
EURO 29,57
ALTIN 1.686,63
HABER /  GÜNCEL

Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Emniyet Müdürü hayatı, görev yerleri

Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Emniyet Müdürü hayatı, görev yerleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Kadir Yırtar merak konusu oldu. Peki Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli? Kadir Yırtar önceki görevleri neydi? Kadir Yırtar evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre  Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Kadir Yırtar merak konusu oldu. Peki Kadir Yırtar kimdir, aslen nereli? Kadir Yırtar önceki görevleri neydi? Kadir Yırtar evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

Kadir Yırtar kimdir?

Kadir Yırtar, 1969 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1989 yılında girdiği Polis Akademisi'nden 1993 yılında mezun oldu. Sırasıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda, TC Frankfurt Başkonsolosluğu'nda Ataşe olarak, EGM Koruma Dairesi Başkanlığı'nda, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmıştır. Kadir Yırtar, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı belli oldu!
Samsun'da polis ekiplerini harekete geçiren olay! Aracın içinde hareketsiz kalınca ölü sanıldı
Samsun'da polis ekiplerini harekete geçiren olay! Aracın içinde hareketsiz kalınca ölü sanıldı
Osmaniye'de temizleme tesisinde tanker patladı, yangın çıktı: 2 yaralı
Osmaniye'de temizleme tesisinde tanker patladı, yangın çıktı: 2 yaralı
Ahmet Arıbaş kimdir, aslen nereli? Samsun Emniyet Müdürü geçmişi, görev yerleri
Ahmet Arıbaş kimdir, aslen nereli? Samsun Emniyet Müdürü geçmişi, görev yerleri
Çanakkale'de feci kaza! Kamyonla çarpışan cipte 5 kişi yaralandı
Çanakkale'de feci kaza! Kamyonla çarpışan cipte 5 kişi yaralandı
Celal Özcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan görevleri
Celal Özcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan görevleri
Böbrek taşı ile ilgili tüm merak edilenleri Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış yanıtladı
Böbrek taşı ile ilgili tüm merak edilenleri Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış yanıtladı
Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Cengiz Ünder için ödenecek rakam belli oldu
Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Cengiz Ünder için ödenecek rakam belli oldu
Antalya'da beton mikseri dehşet saçtı! 11 aracı biçip devrildi
Antalya'da beton mikseri dehşet saçtı! 11 aracı biçip devrildi
Kırşehir'de büyük uyuşturucu operasyonu! Şehrin ortasına uyuşturucu tesisatı kurdular
Kırşehir'de büyük uyuşturucu operasyonu! Şehrin ortasına uyuşturucu tesisatı kurdular
Emre Başbuğ kimdir, aslen nereli? Gaziantep Emniyet Müdürü hayatı ve önceki görevleri
Emre Başbuğ kimdir, aslen nereli? Gaziantep Emniyet Müdürü hayatı ve önceki görevleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü