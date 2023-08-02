Celal Özcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan görevleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Celal Özcan atandı. Peki kimdir Celal Özcan, aslen nereli, kaç yaşında? Celal Özcan eşi ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Celal Özcan atandı. Peki kimdir Celal Özcan, aslen nereli, kaç yaşında? Celal Özcan eşi ve çocukları kimdir?

Celal Özcan kimdir?

Emniyet Müdürü Celal Özcan, 1971 yılında Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde doğdu. 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra sırası ile Adana, Malatya, Gaziantep, Adana, Ankara ve Bitlis illerinde çeşitli rütbelerde ve değişik birimlerde görev yaptı. Polis Başmüfettişi olarak çalışmakta iken, 2 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.