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Yolcu otobüsünde 12,5 kilo skunk ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 12,5 kilo skunk ele geçirildi

MALATYA’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12,5 kilo skunk ele geçirildi. Olayda 1 kişi tutuklandı.

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Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce doğu illerinden batı illerine sefer yapan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle yapılan denetimde valiz içerisine gizlenmiş 12,5 kilo skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlı polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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