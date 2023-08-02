Sinan Ergen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen görev yerleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrasında Sinan Ergen'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Sinan Ergen, aslen nereli, kaç yaşında? Sinan Ergen eşi ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne atandı. Sinan Ergen'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Sinan Ergen, aslen nereli, kaç yaşında? Sinan Ergen eşi ve çocukları kimdir?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, İl Emniyet Müdürü olarak Zonguldak'a atanan Sinan Ergen, Artvin İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. Karaman'da şube müdürlüğü, Aydın ve Hakkari gibi illerde çeşitli rütbelerde de görevde bulunan Sinan Ergen, 1. Sınıf Emniyet Müdürü olduktan sonra polis başmüfettişi olarak görevde bulunuyordu.

Sinan Ergen, aslen Denizlilidir.

- Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne

- Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

- Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne

- Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Emniyet Müdürlüğüne

- Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

- Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

- Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Emniyet Müdürlüğüne

- Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

- Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

- Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğüne

- Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

- Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Emniyet Müdürlüğüne

- Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Emniyet Müdürlüğüne

- Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

- Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Emniyet Müdürlüğüne

- Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Karaman Emniyet Müdürlüğüne

- Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne

- Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Emniyet Müdürlüğüne

- Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne

- Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne