İbrahim Ergüder kimdir, aslen nereli? Düzce Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu yeni gelişme sonrasında İbrahim Ergüder'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir İbrahim Ergüder, aslen nereli? İbrahim Ergüder eşi Şule Ergüder ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki kimdir İbrahim Ergüder, aslen nereli? İbrahim Ergüder eşi ve çocukları kimdir?

İbrahim Ergüder kimdir?

01.04.1967 yılında Hatay ili Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Yayladağı ilçesinde tamamladı.

Üniversite ve sonrası 1990 yılında Polis Akademisini bitirdi.

- 1990 yılında Antalya ilinde göreve başladı ve sırasıyla,

- 1990-1992 yılları arası Polis Merkezi Amirliğinde,

- 1992-1996 yılları arası Antalya Terörle Mücadele Şubesi,

- 1996-1999 yılları arası A.B.D.New York Başkonsolosluğu Koruma Amiri,

- 1999-2002 yılları arası Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü,

- 2002-2007 yılları arası Rize Asayiş Şube Müdürü,

- 2007-2009 yılları arası Osmaniye Asayiş Şube Müdürü,

- 2009-2010 yılları arası Gaziantep Asayiş Şube Müdürü,

- 2010-2011 yılları arası Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürü,

- 2011-2014 yılları arası Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Proje ve çalışma faaliyetlerinde bulunmak üzere kısa süreli İtalya ve Suriye’de bulunmuştur.

İngilizce bilmektedir.

2014 yılı Temmuz ayı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etmiş ve 20/01/2015 tarihinde

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştır.

19.09.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan

İl Emniyet Müdürümüz Sayın İbrahim ERGÜDER Öğretmen Şule ERGÜDER hanımefendi ile evli olup​​ 3 çocuk babasıdır.​​