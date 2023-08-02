BIST 7.221
DOLAR 26,96
EURO 29,62
ALTIN 1.689,98
HABER /  SPOR

Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak!

Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak!

Milli motosikletçiler hafta sonunda İngiltere, Hırvatistan ve İtalya’da düzenlenecek şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Abone ol

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 9'uncu ayakta yarışacak.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda İngiltere Grand Prix'si 4-6 Ağustos tarihlerinde 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak. Sezonun 9. ayağı 6 Ağustos Pazar günü TSİ 13.15'te start alacak.

Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Alpe Adria Şampiyonası ile BMU Avrupa Pist Şampiyonası ise 4-6 Ağustos tarihlerinde Hırvatistan’da koşulacak.

Grobnik Pisti’ndeki organizasyona Furkan Eryılmaz, Muammer Nuri Karakaya, Turgut Durukan, Ahmet Önal, Mert Konuk ve Hüseyin Karakaya katılacak.

Milli sporculardan Berkay Sarıay da İtalya'da 5-6 Ağustos’ta yapılacak Gençler Şampiyonası’nda ohvale sınıfında mücadele edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yazın cilt güzelliği için ne yapmalı? Hangi uygulamalardan uzak durmalıyız? Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel anlattı
Yazın cilt güzelliği için ne yapmalı? Hangi uygulamalardan uzak durmalıyız? Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel anlattı
Aşırı sıcaklar, turizm sektörünü kalıcı olarak değiştirecek!
Aşırı sıcaklar, turizm sektörünü kalıcı olarak değiştirecek!
Kamyon şoförü ölümden kıl payı kurtuldu! 1 ton alüminyum üstüne yıkıldı
Kamyon şoförü ölümden kıl payı kurtuldu! 1 ton alüminyum üstüne yıkıldı
Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti!
Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti!
Antalyalılara ve tatilcilere büyük uyarı! "Hava sıcaklığı 8 derece artabilir"
Antalyalılara ve tatilcilere büyük uyarı! "Hava sıcaklığı 8 derece artabilir"
Türkiye'de yılın ilk yarısında 15,9 milyon ton ham çelik üretildi!
Türkiye'de yılın ilk yarısında 15,9 milyon ton ham çelik üretildi!
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak!
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak!
Engin Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ankara Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve ailesi
Engin Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ankara Emniyet Müdürü oldu, hayatı ve ailesi
İkinci el araç piyasasıyla ilgili açıklama: Ciddi düşüş sağlandı! Ticaret Bakanlığı, ağustos-eylül aylarına işaret etti
İkinci el araç piyasasıyla ilgili açıklama: Ciddi düşüş sağlandı! Ticaret Bakanlığı, ağustos-eylül aylarına işaret etti
Rekabet Kurulu, 16 teşebbüse 151 milyon 148 bin lira idari para cezası verdi!
Rekabet Kurulu, 16 teşebbüse 151 milyon 148 bin lira idari para cezası verdi!
Altın fiyatlarında son durum gram altın, çeyrek altın kaç TL? İslam Memiş 'kazandıranları' sıraladı
Altın fiyatlarında son durum gram altın, çeyrek altın kaç TL? İslam Memiş 'kazandıranları' sıraladı
Gözcü İHA TOGAN ilk kez ihraç edildi!
Gözcü İHA TOGAN ilk kez ihraç edildi!