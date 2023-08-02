Yazın cilt güzelliği için ne yapmalı? Hangi uygulamalardan uzak durmalıyız? Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel anlattı

Memorial Ataşehir Hastanesi Dermatoloji bölümünden Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık isimli programda yazın cilt güzelliği için önemli bilgiler aktardı.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kızı Nazlı Özışık, her Pazartesi Çarşamba ve Cuma günleri Memorial hastaneleri doktorlarını, Her Şeyin Başı Sağlık isimli programına konuk alıyor.

Bu haftanın konuğu Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel, Nazlı Özışık’la birlikte yazın cilt güzelliğini koruma konusunu masaya yatırdı.

Özellikle sıcak yaz aylarının en önemli konularından olan güneş yanığı ile ilgili çok değerli bilgiler veren Doğruel, hızlı bronzlaşmak isteyenler için de çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Mevsimlere göre cilt bakımı değişir mi sorusuna Doğruel, "Kışın yapılan cilt bakımı ile yazın yapılan aynı mıdır? Kimine ilginç gelse de kimisi için mevsimsel geçişlere ve mevsim şartlarına göre cilt bakımı yapılmalıdır. Doğru olan da budur aslında. Her mevsim cildi sağlıklı tutmalı ve cilt bakımını yerine getirmek gerekir. Güzellik ve bakımın yazı - kışı olmaz. Ancak mevsimlerin kendine göre sahip oldukları şartlar, cildi olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir." yanıtını verdi.

Doğruel nelerin yapılması gerektiğini nelerden uzak durulması gerektiğini de anlattı.

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