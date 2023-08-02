İkinci el araç piyasasıyla ilgili açıklama: Ciddi düşüş sağlandı! Ticaret Bakanlığı, ağustos-eylül aylarına işaret etti

Ticaret Bakanlığı, son düzenleme olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı” denildi.

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ikinci el araç piyasasındaki köpüğün eylül aylarına kadar kalkmaya başlayacağı ve vatandaşları mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınarak, ilave başka tedbirler ve düzenlemelerin hayata geçirileceği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat Bey’in kabinenin açıklandığı ilk gün itibarıyla talimatları doğrultusunda otomotiv sektörü konusunda çalışmalara hızla başlanılmıştır. Sayın bakanımızın başkanlığında otomotiv sektörü ve tüm paydaşlarının katılımıyla birçok istişare ve toplantı yapılarak, sektör temsilcilerinin önerileri dikkate alınıp değerlendirmeler yapıldı.

Bu değerlendirmeler sonucunda ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı. Bakanlığımız nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili birçok düzenleme yapıldı, stokçuluğa ciddi darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu.

"Kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandı"

Bugün geldiğimiz noktada ise son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır.

Bu düzenlemelerin etkisiyle araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır."

"Sıfır otomobillere ulaşım sorunu ortadan kalktı"

Vatandaşı mağdur eden araç satıcılarına yönelik yeni düzenlemelerin getirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Öte yandan bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır. İyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve sayılarının da bir hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmeleri bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Yüksek kar alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir.

"İlave başka tedbirler ve düzenlemeler hemen hayata geçirilecektir"

Vatandaşlarımızdan beklentimiz yasadışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri, piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamalarıdır. Herkes kurallara riayet ettiğinde ve fırsatçılara prim verilmediğinde otomotiv sektöründe oluşan yapay sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın arzu ettiği şartlar tekrar oluşacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınacak, ilave başka tedbirler ve düzenlemeler hemen hayata geçirilecektir"