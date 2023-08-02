A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek.

Abone ol

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Trentino Basket Cup'a ay-yıldızlıların yanı sıra İtalya, Çin ve Yeşil Burun Adaları katılacak.

Turnuvanın maç programı (TSİ) şöyle:

4 Ağustos Cuma:

19.00 Çin-Yeşil Burun Adaları

21.30 Türkiye-İtalya

5 Ağustos Cumartesi:

19.00 Üçüncülük Maçı

21.30 Final Maçı