Adana'da minibüs şoförünü öldürüp kaçan zanlı yakalandı!

ADANA'da 8 Mayıs'ta minibüs sürücüsünü tabancayla öldürüp kaçan firari şüpheli tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde minibüs sürücüsü Mehmet Kaçhan'ın (25) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan saldırganın kimliğini tespit etti.
Ekipler, şüphelinin çeşitli olaylardan emniyette 11 suç kaydı bulunan Emre Bülent A. (29) olduğunu belirledi.
Cinayet zanlısı, saklandığı Çamlıbel Mahallesi'ndeki adreste yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Emre Bülent A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 8 Mayıs'ta minibüs sürücüsü Mehmet Kaçhan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.