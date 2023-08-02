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Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kimdir, aslen nereli? Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu hayatı

Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kimdir, aslen nereli? Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bu gelişme sonrası Dr. Sabit Akın Zaimoğlu merak konusu oldu. Peki Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kimdir, aslen nereli?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kimdir, aslen nereli?

988 yılında Polis Koleji’nden, 1992 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan daire başkanımız İstihbarat Daire Başkanlığında, Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde değişik rütbelerde görev yapmıştır.

1988 yılında Polis Koleji’nden, 1992 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan daire başkanımız İstihbarat Daire Başkanlığında, Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde değişik rütbelerde görev yapmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirliklerinde çeşitli inceleme ve görevlerde bulunmuştur.

Yeraltı Yıkıcı Faaliyetler İle Mücadele, Basic Intelligence (Temel İstihbarat), Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik alanlarında eğitim ve deneyim sahibi olan daire başkanımız Teknik Takip, Lider Yöneticilik ve Durum Eğitimi alanlarında uluslararası eğiticilik tecrübesine sahiptir.

Yakın Çağ Tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamış olan daire başkanımız aynı bölümde doktorasına devam etmektedir.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname belgeleri ile ödüllendirilmiştir. 

Memleketi Erzurum olan daire başkanımız evli ve 2 çocuk babasıdır.​ 

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