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Dolar kuru bugün ne kadar? 2 Ağustos 2023 dolar - euro-bitcoin fiyatları

Dolar kuru bugün ne kadar? 2 Ağustos 2023 dolar - euro-bitcoin fiyatları

Haftanın yeni işlem gününde dolar, euro ve bitcoin rakamları araştırılıyor. Piyasalarda son durum ne? Yükseliş devam ediyor mu? İşte yatırımcının merak ettiği rakamlar...

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 İstanbul serbest piyasada dolar 26,9610 liradan, avro 29,6480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,9600 liradan alınan dolar 26,9610 liradan satılıyor. 29,6470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6480 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9620 lira, avronun satış fiyatı ise 29,5720 lira olmuştu.

Biticoin ve alt coinler

Bitcoin 29.640 dolardan, Türk lirası karşısında ise 796.953 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.861, BNB (BNB) 245, Dogecoin (DOGE) 0,0771 dolar civarlarında bulunuyor.

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