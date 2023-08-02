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Mahmut Çorumlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı hayatı

Mahmut Çorumlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Mahmut Çorumlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı olarak atandı. Peki kimdir Mahmut Çorumlu, aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti.  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı olarak Mahmut Çorumlu atandı. Bu gelişme sonrasında Mahmut Çorumlu'nun hayatı merak edildi. Peki kimdir Mahmut Çorumlu, aslen nereli, kaç yaşında? Mahmut Çorumlu eski görevleri ve kariyeri

Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 24'ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı.

Mahmut Çorumlu kimdir?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dünyaya geldi. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı. 2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi.

2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığına atanan Sayın Mahmut Çorumlu iyi derecede Fransızca bilmektedir.

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