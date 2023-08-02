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Ev sahibinden kadın kiracısına ahlaksız tuzak savcı 5 yıl hapisi istedi

Ev sahibinden kadın kiracısına ahlaksız tuzak savcı 5 yıl hapisi istedi

Ankara Eryaman'da bir ev sahibi, istediği kirayı alamayınca kadın kiracısına ahlaksız bir tuzak kurdu. Flört sitelerinde kiracı adına sahte profiller oluşturdu ve telefon numarasını paylaştı. İfadeye çağrılan ev sahibi, suçlamaları reddederken hakkında kişisel verileri yaymaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Ankara Eryaman'da bir ev sahibi, kadın kiracısına fahiş zam yapmak istedi ama kadın yasal sınır olan yüzde 25'te diretince ikili arasında husumet başladı.

Ev sahibi istediği kirayı alamayınca akıllara durgunluk veren bir planı harekete geçirdi. 4 ayrı flört sayfasında kadının fotoğrafı ve telefon numarasını kullanarak bir profil oluşturdu ardından da önüne gelen erkeklerin hepsine telefon numarasını paylaştı.

Soluğu savcılıkta aldı

Show Haber'in haberine göre bilişim sektöründe çalışan kadının telefonu susmak bilmedi. Başına gelenleri flört için arayan erkeklerden öğrenen kadın, soluğu savcılıkta aldı.

Kullanıcı bilgileri incelendiğinde kullanıcı IP'leri ev sahibinin bilgisayarına ait çıktı. İfadeye çağrılan ev sahibi, suçlamaları reddederken hakkında kişisel verileri yaymaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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