Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Servet Yılmaz'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesi göre, 51 ilin emniyet müdürleri değişti.

Ankara emniyet müdürü Engin Dinç oldu

Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Yılmaz'ın yerine Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, atandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis başmüfettişi Selami Yıldız ve polis başmüfettişi Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki atamalarını görmek için tıklayın