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Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlık çalışanını bıçakladılar

Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlık çalışanını bıçakladılar

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı. Olaya karışın şüphelilerden 3’ü gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önü bir minibüs tarafından kesildi.

4 sağlıkçı bıçaklandı

Araçtan inen şüpheli grup, sağlık çalışanlarına saldırıp 4 kişiyi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlıkçılar M.Z.Ö., E.Ç., Ş.Ö. ve F.T. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, şüphelilerden 3 kişi gözaltına aldı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ederken, sağlıkçıların tedavi devam ediyor.

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